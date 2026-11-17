Journée agitée à Genk. En même temps que la nomination de Timmy Simons, le Racing a confirmé qu'Igor De Camargo serait son adjoint. Les U23 sont donc à la recherche d'un nouvel entraîneur.

Dans le Limbourg, le départ de Jess Thorup bouleverse le club a tous les niveaux. La direction a fait le choix de payer l'indemnité de départ de Timmy Simons à Louvain...avec des conséquences jusque chez ses propres U23.

Igor De Camargo, entraîneur principal de l'équipe du Jong Genk, est en effet promu au sein de l'équipe première, comme adjoint de Simons, qu'il a bien connu chez les Diables Rouges il y a maintenant une quinzaine d'années.

De Camargo redevient T2

Après avoir été T1 des U23 ainsi que chez les Francs Borains, De Camargo retrouve donc un rôle d'adjoint déjà expérimenté au RWDM, chez qui il a secondé Claudio Caçapa, Bruno Irles et Yannick Ferrera.

Il connaît le club comme sa poche pour y avoir lancé sa carrière de joueur, y être revenu pour une saison en 2015 et donc ce passage comme entraîneur des U23 cette année.



"Avec l'équipe de Jong Genk, il a marqué les esprits par son engagement, son professionnalisme et son approche auprès des jeunes joueurs. Son arrivée en équipe première permettra également au club de renforcer les liens entre le centre de formation et l'équipe première", écrit Genk dans son communiqué.