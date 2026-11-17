Kevin Mirallas a évolué de longues années aux côtés de Romelu Lukaku, que ce soit en club à Everton ou en sélection avec les Diables Rouges. L'ancien joueur a réagi à l'annonce de la retraite internationale de son ex-coéquipier et a expliqué pourquoi il le considère comme le Diable Rouge le plus important de la génération dorée.

Kevin Mirallas et Romelu Lukaku se sont côtoyés énormément. Entre 2013 et 2017, les deux hommes se voyaient énormément puisqu'ils évoluaient dans le même club, Everton, et jouaient en sélection ensemble.

"Cela a créé une vraie relation. On est encore en contact. Je connais Romelu : s'il a décidé quelque chose, c'est qu'il y pensait depuis un certain temps", a déclaré Kevin Mirallas au micro de La DH Les Sports+.

Une annonce qui a surpris Kevin Mirallas

Le consultant qui apparaît désormais notamment sur le plateau de RTL Sports ne s'attendait tout de même pas à cette annonce : "Je ne m'attendais pas à ce timing. Je l'aurais plus imaginé après la Coupe du monde."

"Mais quand j'y réfléchis, je le comprends. Le côté familial est important et il voit en même temps que la fin du parcours approche. On a l'impression que les joueurs sont éternels mais ils vieillissent", a-t-il ajouté.

Le Diable le plus important de la génération dorée ?

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Kevin Mirallas pense que Romelu Lukaku est tout simplement le joueur le plus important de la génération dorée : "Pour moi, Romelu est le Diable le plus important de la génération dorée. En termes de statistiques, personne ne lui arrive à la cheville, même Kevin (De Bruyne) ou Eden (Hazard). 94, c'est fou. Je ne sais pas qui pourra le battre. Personne dans la génération qui vient en tout cas."