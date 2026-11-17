La retraite internationale de Romelu Lukaku a pris tout le monde de court, y compris Philippe Albert. Pour le consultant de la RTBF, ce départ va faire "très mal" aux Diables Rouges.

Alors que toute la Belgique du football était encore sur un petit nuage après la démonstration face à l'Italie ce lundi matin, elle a eu droit à un sacré coup sur la tête à l'heure de l'apéro : à 11h pile, Romelu Lukaku a pris tout le monde de court en annonçant sa retraite internationale.

Une décision qui sort de nulle part, et que Philippe Albert non plus n'a pas vu venir. "Ca m'a fait un choc, je ne m'y attendais pas du tout car je pensais qu'il était encore parti jusqu'à l'Euro 2028", déclare le consultant de la RTBF. Si l'ancien Diable Rouge affirme qu'il "peut comprendre" la décision de Lukaku, il estime qu'elle va faire "très mal".

"On a toujours besoin d'un Lukaku dans une équipe", estime-t-il. "Depuis un an et demi, il avait régulièrement des blessures mais je reste persuadé que ce type de joueur, même à 80%, peut encore rendre d'énormes services". Il n'en sera rien, sauf énième retournement de situation qui paraît cette fois bien improbable.

Philippe Albert compare Lukaku à Keegan

"Nous avons déjà perdu beaucoup de joueurs ces dernières années mais celui-là va faire mal car nous n'avons aucun remplaçant de son profil. C'est une perte énorme". Mais pour Philippe Albert, cette retraite internationale va surtout laisser un grand vide dans le vestiaire.

"Il a ce charisme que peu de personnes ont. Je peux le comparer à Kevin Keegan avec qui j'ai joué : il avait aussi une présence extraordinaire, dès qu'il rentrait dans une pièce, tout le monde était émerveillé", sourit le consultant phare de la RTBF.





"Je crois que Romelu, de par sa présence, son intelligence, sa gentillesse, mais aussi de par son professionnalisme et sa force de caractère, est quelqu’un de très respecté (...) Son nom va encore planer pendant de longues années car on sait ce qu'on a eu, mais on ne sait pas encore ce qu'on aura", conclut Albert.