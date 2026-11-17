Genk inaugure son nouveau centre d'entraînement. Avec ses installations modernes, le club limbourgeois veut améliorer les performances de ses joueurs et remporter de nouveaux titres.

Timmy Simons va pouvoir travailler dans des conditions idéales au KRC Genk. Le club limbourgeois inaugure ce mardi son nouveau centre d'entraînement, baptisé H. Essers. Un projet ambitieux qui doit permettre aux joueurs de progresser, mais aussi au club de retrouver les sommets du football belge.

Un complexe moderne et bien équipé

Le bâtiment a une salle de fitness de 1450 m², une piste de sprint intérieure et un espace réservé au travail technique comme le rapporte Het Laatste Nieuws. Trois terrains extérieurs sont à disposition, avec une zone spécialement aménagée pour les gardiens. Le tout se trouve à proximité de la Cegeka Arena et du centre de formation.

Genk a beaucoup investi dans la récupération. Une piscine dont la profondeur peut être adaptée, un sauna et des bains froids permettront aux joueurs de mieux gérer leurs efforts. On retrouve des espaces médicaux, une cuisine avec trois chefs et plusieurs salles de réunion.

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Des noms pour motiver les joueurs

Sur les murs, les références à Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois et Paul Onuachu rappellent ce que Genk a accompli dans son histoire.





Les trophées occupent une place importante. Le dernier date de 2021, avec la Coupe de Belgique. Les Limbourgeois espèrent que ce nouvel investissement les aidera à renouer avec les titres.