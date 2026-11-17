Vous souvenez-vous de Parfait Mandanda ? L'ancien gardien de Charleroi est désormais âgé de 37 ans et a vécu un grand moment ce week-end.

Arrivé à Charleroi en provenance de Turquie en 2011, Parfait Mandanda sera tout de même resté dix ans à Charleroi. Dix saisons certes entrecoupées par un prêt au Dinamo Bucarest et à Hartford, mais tout de même riches de 100 matchs pour les Zèbres.

En 2021, le frère de Parfait Mandanda avait quitté le Sporting pour s'engager à Mouscron, relégué en D1B avant la faillite. Il y avait joué dix matchs en compagnie de joueurs comme Christophe Lepoint, Christophe Diandy, Clément Tainmont ou Teddy Chevalier.

Après un an sans club, le portier franco-congolais (également naturalisé belge) a rebondi du côté de Caen. Il y joue avec la réserve, en National 3, le cinquième échelon du football français.

La magie de la Coupe pour Parfait Mandanda

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Mandanda n'en a pas moins vécu un exercice difficile la saison dernière, avec une seule titularisation avec la réserve.

Cette saison, il vient de disputer ses premières minutes...avec l'équipe première. L'ancien gardien de Charleroi était ainsi titulaire pour le troisième tour de Coupe de France contre Choisy-au-Bac (Régional 2, l'équivalent de la septième division).





Pour son premier match en équipe première depuis son départ de Mouscron, Mandanda a même gardé ses filets inviolés (victoire 0-2). Un joli clin d'oeil, du haut de ses 37 ans.