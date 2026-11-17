Les rumeurs d'un éventuel transfert de Kevin De Bruyne au PSV Eindhoven font rêver de nombreux supporters néerlandais. Le club travaille sur une possible arrivée du Diable Rouge, au point que les fans commencent à voir des indices partout. La présence d'un Range Rover immatriculé en Belgique avec la plaque personnalisée "DEBRUYNE" a notamment provoqué un véritable emballement chez les supporters du PSV.

Le véhicule était garé à Oosterwijk, à proximité du domicile de Marcel Brands, directeur du PSV Eindhoven. Le compte Instagram PSV_transfers a partagé des images de la voiture et les spéculations ont rapidement commencé. Kevin De Bruyne était-il déjà arrivé aux Pays-Bas ?

Une plaque d'immatriculation qui crée la confusion

Mais la réalité est finalement bien moins spectaculaire. Le propriétaire du Range Rover est en réalité Marc De Bruyne, un docker anversois qui séjournait quelques jours dans la région d'Eindhoven. Interrogé par la VRT, il a réagi à l'agitation provoquée par sa voiture : "Malheureusement, ce n'est pas Kevin. En Belgique, nous pouvons personnaliser nos plaques d'immatriculation."

"Ma famille m'a envoyé la publication, car je ne suis pas très actif sur les réseaux sociaux. Je ne suis donc pas un footballeur de haut niveau, mais un chef d'équipe au port d'Anvers", a-t-il raconté avec amusement. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que sa plaque d'immatriculation provoque une confusion.

Une situation qui n'est pas nouvelle

"Une fois, ma voiture était garée à Knokke-Heist et des gens ont alors écrit que Kevin De Bruyne y avait acheté un appartement. Sur l'autoroute, il arrive aussi que des automobilistes me dépassent avec leur téléphone à la main", a raconté Marc De Bruyne.

"Au départ, je voulais choisir 'MARC', mais il fallait alors ajouter un chiffre derrière. Ma femme m'a donc proposé 'DEBRUYNE'", a expliqué le propriétaire du véhicule. Marc De Bruyne n'est d'ailleurs pas un grand passionné de football, même s'il reconnaît être un peu plus heureux lorsque Kevin De Bruyne marque avec les Diables Rouges. Pour les supporters du PSV Eindhoven, la recherche du véritable Kevin De Bruyne n'est donc pas encore terminée.



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