Qui pour succéder à Romelu Lukaku chez les Diables Rouges ? Depuis l'annonce de la retraite internationale du meilleur buteur de l'histoire de la sélection, la question se pose. Pour Hein Vanhaezebrouck, aucun attaquant ne semble actuellement capable de le remplacer. Selon le consultant, Big Rom réunissait tellement de qualités qu'il sera très difficile de trouver un joueur capable de faire oublier son absence.

"Lukaku cochait beaucoup de cases à la fois : la profondeur, la capacité à conserver le ballon et le sens du but", a expliqué Hein Vanhaezebrouck au micro du Nieuwsblad. C'est surtout cette combinaison de qualités qui le rend si difficile à remplacer. "Je crains qu'il faille encore un certain temps avant de retrouver un attaquant de ce calibre."

Charles De Ketelaere la meilleure solution de secours ?

Pour l'instant, c'est Charles De Ketelaere qui occupe le rôle de buteur. Hein Vanhaezebrouck est impressionné par son évolution en tant qu'avant-centre et évoque notamment sa prestation contre l'Italie : "De Ketelaere avait mis Bastoni dans sa poche. Mais il reste une solution de secours. La meilleure solution de dépannage."

Il ne considère pas Loïs Openda comme la solution. L'attaquant bénéficie de davantage de temps de jeu, mais n'a toujours pas convaincu en équipe nationale. De plus, selon Hein Vanhaezebrouck, son profil correspond moins à ce dont les Diables Rouges ont besoin : un joueur capable de participer au jeu, de servir de point d'appui sur les longs ballons et de se montrer dangereux devant le but.

Hugo Cuypers représente quant à lui une option intéressante, mais plus dans un rôle de supersub, capable d'apporter de l'énergie et des buts en cours de match.

Les jeunes attaquants doivent encore faire leurs preuves

Hein Vanhaezebrouck ne voit pas non plus de successeur immédiat à Lukaku parmi la jeune génération. Selon lui, Fernandez-Pardo est davantage un ailier qui aime évoluer dans l'axe, de préférence avec un deuxième attaquant à ses côtés.





Lucas Stassin doit également encore faire ses preuves à Séville. C'est aussi le cas de Romeo Vermant, Norman Bassette et Robin Mirisola.

Vermant doit pour l'instant faire face à la concurrence de Nicolo Tresoldi au Club de Bruges, tandis que Mirisola poursuit son développement à OHL. Bassette ne se démarque pas non plus particulièrement aux yeux du consultant. "Le niveau d'exigence est très élevé pour devenir l'attaquant de l'équipe nationale. Réaliser de bonnes performances à Westerlo ou à OHL ne suffit pas."

Hein Vanhaezebrouck espère donc surtout que Charles De Ketelaere sera épargné par les blessures au cours des prochaines années. Car pour l'instant, aucun véritable successeur à Romelu Lukaku ne semble se profiler.