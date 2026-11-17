Le nom de Roberto Martinez circule de plus en plus sur le banc des Etats-Unis. Outre-Atlantique, notre ancien sélectionneur peut d'ailleurs compter sur un soutien de poids.

Avec le départ de Mauricio Pochettino à Manchester United, la fédération américaine est à la recherche d'un nouveau sélectionneur. Cela ne sera vraisemblablement pas Pep Guardiola, qui a poliment décliné.

Cela pourrait profiter à Roberto Martinez. Au chômage technique depuis son départ du Portugal dans la foulée de la Coupe du Monde, l'entraîneur espagnol pourrait rebondir au pays de l'Oncle Sam. Selon le journaliste Nicolo Schira, il fait bel et bien partie des candidats retenus par la fédération.

🚨 BREAKING: Former Portugal manager Roberto Martínez is the likely next USMNT head coach should Pep Guardiola turn down the role. There is mutual interest between the Spanish coach and U.S. Soccer. 📰 Per private source who previously confirmed Pochettino's departure and accurately leaked USMNT rosters. — Yanks Report (@yanks_reporter) November 17, 2026

En entendant le nom de son ancien entraîneur comme possible successeur de Pochettino, Tim Howard était fou de joie. Pour lui, Martinez est l'homme providentiel pour la Team USA.

Son passage en Premier League reste dans les mémoires

L'ancien gardien (qu'on ne présente plus aux suiveurs du football belge depuis son match homérique face aux Diables à la Coupe du Monde 2014) a été charmé par Martinez lors de leur collaboration à Everton, quand Romelu Lukaku et Kevin Mirallas étaient notamment de la partie.





"Ne passez pas à côté de Roberto Martínez. Il doit absolument être parmi les deux premiers candidats. Et pour moi, c’est le numéro un. C’est l’esprit footballistique le plus brillant avec qui j’aie jamais travaillé. Réfléchissez à ça", avance Howard dans un podcast avec Landon Donovan, autre figure culte du soccer us.

Tim Howard a été bluffé. "Il a repris Wigan, une bande de fermiers. Ils étaient nuls. Il les a amenés à plus de 500 passes par match en moyenne, ils ont remporté la FA Cup contre Manchester City".

Un troisième passage sur le banc d'une sélection ?

"Ensuite, il arrive à Everton. On était une équipe de David Moyes et on avait un plan qui fonctionnait et qui était couronné de succès. Il est arrivé chez nous et a changé toute notre identité. Il nous a rendus différents. Sa capacité à enseigner aux joueurs, à obtenir une conscience tactique de tout le monde, c'est inégalable", poursuit-il.

"Il a entraîné deux grandes équipes nationales, la Belgique avec leur génération dorée, et le Portugal. Et d’ailleurs, il a géré Ronaldo. Si quelqu’un pense que Ronaldo est facile à gérer, demandez à Jorge Jesus. Roberto l’a guidé avec expertise. Il connaît les Coupes du monde. Il connaît le football de club. Il connaît les joueurs. C’est une évidence pour moi", conclut Howard. La fédération sera-t-elle du même avis ?