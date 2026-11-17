Romelu Lukaku pourrait-il retrouver l'équipe nationale dans un autre rôle ? C'est une possibilité que Marc Wilmots pense réaliste, mais évidemment pas pour tout de suite.

Romelu Lukaku évolue depuis cet été du côté de Fenerbahçe, en Turquie, où il connaît un début de saison compliqué. À 33 ans et après l'annonce de sa retraite internationale, Big Rom est loin d'être dans la meilleure phase de sa carrière.

Alors, même s'il devrait encore jouer au football quelques années et notamment faire son retour à Anderlecht, la question de son avenir après sa carrière se pose. Le Diable Rouge n'a jamais caché son ambition de devenir entraîneur.

Un rôle chez les Diables ?

Pourrait-il alors avoir un rôle au sein de l'équipe nationale ? "Romelu doit d’abord terminer sa carrière en club avant de penser à la suite", a réagi Marc Wilmots au micro de Sudinfo.

"Il devra alors se réinventer et se lancer de nouveaux défis, comme l’a fait Vincent Kompany, qui est lui aussi un grand patriote. Est-ce que Romelu peut encore apporter quelque chose au football belge ? Évidemment ! Mais dans quelle fonction ? Il faut laisser le temps au temps."

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Marc Wilmots pense aussi que lorsqu'il arrêtera, il faudra lui laisser un peu de temps : "Quand tu as consacré autant d’années de ta vie au football, avec autant d’abnégation, de persévérance et de sacrifices, il y a forcément une forme de deuil à faire au moment d’arrêter. Mais une chose est certaine : quand un monument comme Romelu prendra la parole devant des jeunes, son discours aura forcément un impact !"