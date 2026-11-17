Sven Vandenbroeck a été présenté à la presse ce lundi. Le successeur d'Edward Still doit mener la RAAL vers le maintien en Jupiler Pro League.

La RAAL a fait d'une pierre deux coups après s'être séparée de son entraîneur Edward Still, en nommant coup sur coup un nouveau directeur sportif, Jacky Mathijssen, et un nouvel entraîneur, Sven Vandenbroeck. Tous deux ont été présentés à la presse ce lundi à l'Easi Arena.

L'arrivée de Vandenbroeck n'a pas vraiment été une surprise, son nom faisant partie des premiers cités avant même que Mathijssen entre en fonction, mais la relation entre les deux - Sven Vandenbroeck ayant été l'adjoint de Jacky Mathijssen à OHL - a facilité les choses.

Sven Vandenbroeck aurait déjà pu succéder à Frédéric Taquin

"Je faisais déjà partie des candidats en juin pour succéder à Frédéric Taquin", précise cependant le nouvel entraîneur de la RAAL dans des propos rapportés par le Nieuwsblad. "Le choix s'était alors porté sur quelqu'un d'autre". Vandenbroeck débarque dans un contexte différent, les Loups étant maintenant en difficulté.

"Est-ce un meilleur moment pour arriver ici ? Je ne dirais pas ça. J'ai juste eu droit à plus de vacances à titre personnel", sourit-il. "Mais le projet du club et ses objectifs restent les mêmes. Le club est-il dans une situation préoccupante ? Non, dans une situation difficile, c'est différent : nous n'avons pas un retard de 10 points à combler".



Sven Vandenbroeck débutera par un sacré défi, la RAAL se déplaçant le week-end prochain du côté du KRC Genk... qui a lui aussi changé d'entraîneur durant la trêve internationale.