Diego Moreira s'est fait remarquer ces derniers mois, aussi bien à l'AC Milan qu'avec les Diables Rouges. Malgré ses belles performances et l'attention qu'il suscite, l'ailier belge garde les pieds sur terre.

Diego Manuel Jadon da Silva Moreira a rejoint l'AC Milan cet été. Le club italien a déboursé 50 millions d'euros pour recruter notre compatriote, dont le père possède la nationalité portugaise, au RC Strasbourg.

Les Rossoneri ne l'ont pas regretté. En très peu de temps, Moreira est devenu l'un des chouchous du public à San Siro. Mark van Bommel est aussi fan. L'ailier de 22 ans est titulaire avec les Diables Rouges.

© Photonews

"Je ne peux pas dire que mes performances ont changé mon statut", relativise Moreira dans Het Laatste Nieuws. "Je dois avouer que, par exemple, je vais rarement dans le centre de Milan. Donc je ne sais pas."

Lire aussi… La Gazzetta dello Sport encense un joueur belge : "Les Diables Rouges ne sont pas les mêmes sans lui"›

Le montant de son transfert ne préoccupe pas le Diable, qui compte neuf sélections. "Je ne ressens absolument aucune pression liée à ce montant. Même si je me rends compte que ce n'est pas rien de jouer pour l'AC Milan. C'est un honneur".

"Je suis resté la même personne", conclut Moreira. "C'est à moi de prouver que Milan a fait une bonne affaire en m'achetant. Même si c'était un peu plus de cinquante millions, hein. (clin d'œil) Et jusqu'ici, ça se passe bien".