Kevin De Bruyne fait l'objet de nombreuses critiques en Italie pour ses prestations avec Naples. Plusieurs médias italiens pointent du doigt son manque d'influence et soulignent la différence avec ses performances chez les Diables Rouges. Mais Fabio Capello, l'un des entraîneurs les plus titrés du football italien, a tenu à prendre la défense du milieu de terrain belge.

"Lorsque De Bruyne est en forme, il devient le joueur que nous admirons tous", estime l'Italien de 80 ans, passé notamment par l'AC Milan, la Juventus, le Real Madrid et la sélection anglaise. Selon lui, le problème ne vient pas forcément du Belge.

Il estime que De Bruyne dispose de moins de liberté à Naples pour exprimer toutes ses qualités : "Il ne peut probablement pas faire ce qu'il veut aussi souvent qu'il le souhaiterait. Et puis, il évolue avec des joueurs d'un niveau inférieur. En Belgique, ses coéquipiers ont davantage de qualités, ce qui lui permet de mieux exprimer son talent."

"L'un des meilleurs milieux de terrain de ce millénaire"

Le journaliste Antonio Giordano estime lui aussi que les critiques envers Kevin De Bruyne sont trop sévères à Naples. Sur Radio Napoli Centrale, il est même allé encore plus loin.

"Moi, je l'attacherais au Castel Volturno", a-t-il lancé. "Nous traitons Kevin comme s'il s'agissait d'un milieu de terrain ordinaire, d'un joueur irrégulier. Mais il reste l'un des meilleurs milieux de terrain de ce millénaire."

Giordano souligne également que De Bruyne n'est pas le seul joueur de Naples à afficher un meilleur visage en sélection nationale. Il cite notamment Rasmus Hojlund, qui impressionne également avec le Danemark. Selon lui, les internationaux sont immédiatement remis sous pression dès leur retour à Naples.



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Les rumeurs de transfert relancent le débat

Ces prises de position interviennent alors que l'avenir de Kevin De Bruyne fait également beaucoup parler en Italie. Le PSV Eindhoven serait intéressé par le milieu de terrain belge, qui ne serait pas opposé à un retour plus proche de chez lui.

De son côté, Fabio Capello reste convaincu que Kevin De Bruyne possède toujours les qualités nécessaires pour faire la différence, à condition d'évoluer dans un environnement qui lui permet d'exprimer pleinement son talent.