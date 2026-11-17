La retraite internationale de Romelu Lukaku fait réagir aux quatre coins du pays. Est-elle un indice pour la suite de sa carrière, notamment dans l'optique du retour tant attendu à Anderlecht ? Son ancien entraîneurAriel Jacobs voit toujours Big Rom revenir au bercail.

Tout au long de sa carrière, Romelu Lukaku aura décidément su maîtriser l'art du contre-pied. Jusqu'à l'annonce de sa retraite internationale le lendemain d'une victoire scintillante contre l'Italie.

Une annonce qui suscite des interrogations, jusque chez les supporters d'Anderlecht. Certains y voient un mauvais signal en vue du retour au Lotto Park.

Romelu Lukaku sait ce qu'il fait

Ariel Jacobs, l'entraîneur qui a lancé sa carrière professionnelle chez les Mauves, explique à HUMO l'avoir régulièrement appelé dans la période qui a suivi le décès de son père. Les deux hommes sont donc encore proches.

Et Jacobs ne voit pas son ancien joueur changer de cap pour autant. "Il a encore trop envie de montrer de quoi il est capable. Mais sans la charge que représente l’équipe nationale", avance-t-il.

Anderlecht toujours dans son coeur

Lukaku est de plus en plus conscient que choisir le bon moment sera crucial. " Je crois toujours qu’il a décidé de revenir. Mais il sait que ça doit se faire au bon moment et avec des garanties. Seulement, cela comporte beaucoup de risques. À Naples, sa relation avec Antonio Conte l’a profondément exaspéré. Il y pensera certainement si un transfert à Anderlecht venait à se concrétiser".





Tout Romelu Lukaku qu'il est, le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges voudra donc se faire une idée très précise de l'environnement immédiat qui l'attend au Lotto Park.

Mais avant cela, les deux parties ne sont pas les seules à décider du sort du joueur : "La question est aussi de savoir ce que Fenerbahçe compte faire en janvier. Les Turcs ont beaucoup investi en lui : cet investissement doit être rentable. Ils ne vont pas lui dire : “Vas-y, maintenant, comme ça on sera débarrassés de toi.” Je ne pense donc pas que cela se produira si vite", conclut Jacobs.