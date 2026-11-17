Le départ de Romelu Lukaku des Diables Rouges suscite également beaucoup d’émotions chez Lieven Maesschalck. Le kinésithérapeute et homme de confiance a été un compagnon de route régulier lors des nombreux retours de l’attaquant ces dernières années. Il sait mieux que quiconque combien de travail a été nécessaire en coulisses pour remettre Lukaku sur pied à chaque grand rendez-vous.

La préparation de la Coupe du monde 2026 a surtout été particulièrement difficile. "Cette année a été très éprouvante physiquement pour Romelu", explique Maesschalck dans Sporza Daily. "Les gens sous-estiment les efforts nécessaires pour retrouver ce niveau après une telle période. Cela demande énormément d’énergie, mais aussi une très grande force mentale".

En plus de cela, Lukaku a également dû surmonter plusieurs épreuves difficiles dans sa vie privée, notamment le décès de son père. Maesschalck souligne que l’attaquant est soumis à une énorme pression depuis son plus jeune âge. "Romelu est quelqu’un de très sensible, au plus profond de lui-même. Il doit se sentir bien dans son environnement. Ce n’est pas une machine".

Maesschalck a aussi découvert l’autre facette de Lukaku

Grâce à leur collaboration de longue date, Maesschalck a appris à connaître non seulement le sportif de haut niveau, mais aussi l’homme derrière l’attaquant. "Romelu a une personnalité très chaleureuse. C’est une personne fantastique, qui prend soin des autres et sait aussi se réjouir de leur réussite. Il est très agréable de travailler avec lui. D’un côté, c’est un peu un ours en peluche", sourit-il.

Ce caractère doux ne signifie absolument pas que Lukaku manque d’une immense capacité de travail. Au contraire, selon Maesschalck, son engagement est exceptionnel. Même lorsque les choses tournaient mal, l’attaquant continuait de croire en son retour et travaillait sans relâche. "Romelu continue de rêver, de travailler et n’abandonne jamais. Même dans les moments les plus difficiles, il arrivait toujours avec un état d’esprit positif. C’était à nouveau : let's go, on y va."

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Le kinésithérapeute garde donc un souvenir particulièrement satisfaisant de leur collaboration. Toutes les rééducations, les moments difficiles et les retours réussis ont fait d’eux bien plus qu’un simple duo joueur-kiné. "Pour moi, travailler avec lui était un rêve", conclut Maesschalck.