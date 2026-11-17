Il y a quelques mois, la nomination de Sébastien Pocognoli comme sélectionneur de l’Écosse était encore présentée comme un énorme coup. La fédération écossaise affirmait avoir mené une vaste recherche internationale et se disait particulièrement satisfaite d’avoir attiré l’entraîneur belge. Entre-temps, l’enthousiasme a totalement disparu. Après une nouvelle lourde défaite, les doutes grandissent quant à sa méthode.

La défaite 4-0 contre la Suisse a fait retentir les signaux d’alarme encore plus fort. L’Écosse affrontait une équipe suisse privée de plusieurs éléments importants, mais a malgré tout été complètement dominée. Après six rencontres sous les ordres de Pocognoli, le bilan ne compte que cinq buts, dont deux sur penalty. Selon les critiques écossais, il n’y a pratiquement aucune trace d’un style de jeu reconnaissable ou de progrès clair.

Peu de progrès et des critiques de plus en plus nombreuses

C’est surtout la manière dont Pocognoli fait jouer son équipe qui est mise en cause. Son système basé sur un pressing haut et beaucoup d’intensité devrait mettre l’adversaire sous pression, mais dans les faits, il laisse de grands espaces. Les Écossais sont trop facilement désorganisés et concèdent énormément sur le plan défensif.

Après la défaite, le capitaine Andy Robertson et John McGinn ont rappelé que le temps manquait pour mettre en place un système tactique très développé en équipe nationale.

La BBC y va fort, affirmant que c’est surtout l’entêtement de Pocognoli qui pose problème. Le Belge s’accroche pour l’instant à ses principes de jeu, même lorsque les adversaires trouvent facilement des solutions pour les contrer.

Les anciens internationaux tirent à feu nourri

"C'est une nomination catastrophique, décidée par des dirigeants qui se sont protégés pendant sept ans. Un manager inexpérimenté que les puissants nous avaient présenté comme l'un des meilleurs d'Europe. C'est un recul dont ces décideurs sont entièrement responsables", estime Michael Steward pour Daily Record.



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"Le sélectionneur doit être démis de ses fonctions immédiatement. Il n'aurait jamais dû être nommé. Trop de dirigeants évitent de voir l'évidence. Les joueurs n'y croient pas. La fédération doit rendre des comptes", conclut-il durement.

La position de Poco fragilisée

L'ancien international Pat Levin est assez laconique. "Si jamais j'ai des ennuis et que j'ai besoin d'un attaché de presse, je ferai appel à lui parce qu'il est absolument excellent dans ce domaine. Il s'exprime incroyablement bien, mais cela ne change rien au fond du problème. Nous avons encore été battus".

C'était catastrophique. Ça paraît ridicule de dire "on s'en sortait bien jusqu'au but contre notre camp" – et c'est pourtant vrai. On avait bien commencé, mais après avoir encaissé le premier but, c'était la déroute totale. Même nos bons joueurs – et on en a – semblaient complètement perdus. Je ne sais pas où on en est.

Autre ancien international écossais, Ally McCoist se montre tout aussi critique. "C'était catastrophique. Ça paraît ridicule de dire "on s'en sortait bien jusqu'au but contre notre camp" – et c'est pourtant vrai. On avait bien commencé, mais après avoir encaissé le premier but, c'était la déroute totale. Même nos bons joueurs – et on en a – semblaient complètement perdus. Je ne sais pas où on en est".