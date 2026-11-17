Vincent Kompany devrait se présenter face à la presse ce jeudi avant le match du Bayern Munich contre Cologne. Il devrait également diriger toutes les séances d'entraînement cette semaine, rapporte Bild.

Son retour sur le banc ce vendredi n'est pas encore totalement confirmé, mais il semble très probable qu'il fasse son retour. Les Bavarois affronteront Cologne en championnat à 20h30 à l'Allianz Arena.

Vincent Kompany reprend progressivement ses fonctions

Après avoir souffert d'une méningite et passé plusieurs jours à l'hôpital puis chez lui, Vincent Kompany reprend progressivement ses fonctions au Bayern.

Son état de santé continue d'être étroitement surveillé par le personnel médical du Bayern. Son épaule, qu'il s'est déboîtée en faisant un malaise, est notamment toujours bien surveillée.

Aaron Danks prêt à assurer l'intérim

Si jamais Vincent Kompany ne peut finalement pas être sur le banc ce vendredi, son adjoint se tient prêt. Aaron Danks est prêt à intervenir au cas où il aurait encore besoin de repos.

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Après ce match contre Cologne vendredi, le Bayern jouera déjà le mercredi suivant en Ligue des champions contre Lille, puis face à Hambourg le 28 novembre, de nouveau en championnat.