Romelu Lukaku a reçu de nombreux hommages depuis l’annonce surprise de sa retraite internationale, dans la foulée de la victoire face à l’Italie (4-1) qui a qualifié les Diables Rouges pour les quarts de finale de la Ligue des nations. Pris de court par la nouvelle, Thierry Henry a attendu quelques jours avant d’adresser un message émouvant à son ancien protégé sur Instagram.

L’annonce de la retraite internationale de Romelu Lukaku, dans la foulée de la victoire convaincante des Diables Rouges face à l’Italie, a suscité de nombreuses réactions. Supporters, coéquipiers, anciens internationaux et membres du staff ont salué le parcours du meilleur buteur de l’histoire de la sélection belge.

Le moment choisi a aussi surpris Thierry Henry. Ancien adjoint chez les Diables Rouges et l’une des idoles de jeunesse de Lukaku, le Français a attendu quelques jours avant de lui rendre hommage dans une vidéo publiée sur Instagram.

Thierry Henry "comprend totalement" la décision de Romelu Lukaku

"Romelu, c’est moi. Il m’a fallu un peu de temps pour réagir. J’ai été surpris, comme tout le monde. Je savais que tu y pensais, mais je ne savais pas que tu prendrais ta décision à ce moment-là", a commencé l’ancien international français, aujourd’hui consultant pour CBS.

"Je comprends ta décision, je la comprends totalement. Et tu le sais. Je tenais à te dire tout le respect que j’ai pour ce que tu as accompli en équipe nationale et pour la manière dont tu l’as fait."

Henry a notamment salué la façon dont Lukaku a répondu à ceux qui doutaient de lui. "J’ai entendu des gens dire que tu n’étais pas à la hauteur. Tu l’étais, et tu l’es toujours. Tu as travaillé très dur, tu as étudié le jeu et tu as toujours cherché à progresser. Et tu y es arrivé."



Lire aussi… "Il ne serait pas le premier" : Romelu Lukaku reviendra-t-il chez les Diables Rouges ?›

Lukaku répond à son mentor

Le Français est ensuite revenu sur leur collaboration chez les Diables Rouges. "J’ai joué un petit rôle dans ton histoire et j’ai pu voir à quel point tu étais un bourreau de travail. Rien ne comptait plus pour toi que de réussir en équipe nationale. Je te félicite du fond du cœur. Tu vas nous manquer, c’est certain. Je t’aime, mon gars. Tu sais où me trouver si tu as besoin de parler."

Lukaku lui a répondu dans les commentaires. "Mon mentor. Merci d’avoir cru en moi, de m’avoir conseillé et d’avoir été là dans le moment le plus difficile de ma vie. Je t’aime."