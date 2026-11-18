Sans club durant l'été après son départ de St. Pauli, Alexander Blessin a pris les commandes du Borussia Mönchengladbach fin septembre. L'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise aurait pu revenir en Belgique, où il a reçu deux sollicitations auxquelles il n'a pas donné suite.

Le Standard s'est incliné jeudi 12 novembre en amical face au Borussia Mönchengladbach (1-0). Les Rouches ont craint de perdre Tobias Mohr au cours de la rencontre, mais les nouvelles sont rassurantes.

À l'issue du match, nos confrères d'IPM se sont entretenus avec Alexander Blessin. L'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise a pris les commandes de Gladbach fin septembre avec pour mission de maintenir le club en Bundesliga.

Alexander Blessin aurait pu revenir en Belgique

Lanterne rouge avec quatre points en neuf journées, le Borussia a du retard à combler. Libre après la fin de son aventure à St. Pauli, Blessin avait pourtant eu l'occasion de prendre une autre direction l'été dernier.

"J'ai reçu deux sollicitations en Belgique l'été dernier, ainsi qu'une en Angleterre et une autre un peu plus loin : en Chine", a confié l'entraîneur allemand, vainqueur de la Coupe de Belgique avec l'Union en 2023-2024.



Le natif de Stuttgart s'attelle désormais au maintien de Gladbach, avec un calendrier relevé. Le Borussia doit encore affronter Dortmund, Leverkusen et Francfort avant la trêve, puis le Bayern Munich en janvier.