Le départ de Timmy Simons pour le Racing Genk a laissé un goût amer à Oud-Heverlee Louvain. Peter Croonen, le CEO du club limbourgeois, comprend la déception des Louvanistes et défend le choix d’un entraîneur dont le profil correspond aux attentes de Genk. Il réaffirme aussi l’objectif du Racing : décrocher un ticket européen.

Pour expliquer le choix de Timmy Simons, Peter Croonen met en avant la simplicité et le goût du travail du nouvel entraîneur du Racing Genk. "Timmy incarne ce que nous recherchons : garder les pieds sur terre et travailler dur, sans chichis", explique le CEO limbourgeois à nos confrères néerlandophones de Sporza.

"C'est la base de tout. Il faut avoir la mentalité d'un gagnant et être convaincu que les victoires se construisent par le travail. C'est le message que nous voulons faire passer avec Timmy pour franchir un cap."

Croonen comprend la déception d'Oud-Heverlee Louvain

Le départ de Simons en cours de saison a laissé un goût amer à Louvain. Croonen dit comprendre la réaction du club. "Nous avons nous-mêmes vécu cette situation à plusieurs reprises. Leur déception est compréhensible et légitime. La collaboration se passait bien et Timmy y a fait du bon travail."

Le dirigeant limbourgeois estime que Genk a respecté les dispositions du contrat. "Ce sont des choses qui arrivent dans le football et qui sont difficiles à vivre. Nous avons choisi de travailler avec Timmy et son contrat le permettait. Je pense que nous avons réglé les choses correctement."

Genk vise toujours une qualification européenne

Septième du championnat, le Racing Genk compte sur son nouvel entraîneur pour remonter au classement. Croonen maintient l'objectif européen et veut avancer match après match.





"Nous voulons absolument décrocher un ticket européen. Nous pouvons peut-être viser plus haut, mais il faut rester réalistes. Essayons de gagner chaque match et nous verrons jusqu'où cela nous mènera", poursuit-il.

La Coupe de Belgique compte également parmi les priorités du club limbourgeois. "La Coupe est importante, elle aussi. Le chemin vers un trophée y est plus court", rappelle Croonen.