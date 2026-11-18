Sébastien Delferière a arbitré son dernier match en 2018. L'opération "Mains propres" a mis un terme à la carrière de l'arbitre. Le Tournaisien brise le silence.

Le 4 octobre 2018, Sébastien Delferière arbitrait son dernier match en tant qu'arbitre professionnel. Une semaine après FK Jablonec - Dynamo Kiev (2-2, ndlr) en Europa League, il a été suspendu dans le cadre de l'opération "Mains propres".

Delferière était accusé d'avoir tenté, via des matchs truqués et des contacts trop étroits avec Dejan Veljkovic, de maintenir le KV Malines en Jupiler Pro League. Bart Vertenten avait aussi été suspendu.

"Je n'ai jamais fait de matchfixing", affirme très clairement Delferière dans Op De Bank. "J'ai été élu cinq fois Arbitre de l'année et j'étais en route pour un tournoi international. Vous pensez vraiment que j'aurais tout détruit pour un match en Belgique ?".

Delferière se montre très virulent dans le podcast de Jelle Van Damme. "C'est de la merde ! Un journal a mis ma photo en Une. On pouvait lire : "Matchfixing, nous avons les preuves". Dans l'article, il était question d'une suspicion de fraude lors de deux matchs dans lesquels je n'étais pas impliqué".







Delferière a été mis à pied par l'Union belge de football. L'ancien arbitre a perdu son badge FIFA. En 2023, il a refusé un accord financier. Il veut prouver son innocence devant le tribunal.