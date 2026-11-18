Mario Stroeykens a retrouvé le premier plan au Sporting d'Anderlecht. Pour inverser la tendance, le milieu de terrain a compris qu'il devait d'abord convaincre chez les Mauves s'il voulait attirer l'attention d'autres clubs européens.

Antoine Sibierski et Vitor Bruno avaient écarté Mario Stroeykens. Formé au Sporting d'Anderlecht, le milieu de terrain de 22 ans faisait partie des joueurs auxquels le directeur sportif avait tenté de trouver une porte de sortie durant l'été.

Seul Ludogorets a manifesté un intérêt concret. Le club bulgare souhaitait obtenir Stroeykens en prêt, une formule qui ne convenait pas au joueur, pas séduit non plus par le club.

L'intérêt du Ludogorets a fait réfléchir Mario Stroeykens

Le fait de n'avoir reçu qu'une seule proposition aurait toutefois provoqué un déclic chez le milieu anderlechtois. Selon Het Nieuwsblad, Stroeykens avait affiché peu d'entrain à l'entraînement durant la préparation et les premières semaines de la saison.

Un départ vers un club plus huppé ne s'étant pas concrétisé, le milieu de terrain a compris qu'il devait d'abord se remettre en évidence à Anderlecht pour susciter l'intérêt d'autres clubs européens.



Vitor Bruno aurait déjà convaincu le médian offensif de s'investir davantage chez les Mauves. Un transfert dès janvier vers l'un des grands championnats européens paraît toutefois toujours difficile à concrétiser.