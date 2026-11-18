L'affaire fait beaucoup parler en France. Wissam Ben Yedder, ancien joueur notamment de l'AS Monaco où il a évolué sous les ordres de Philippe Clément, a été condamné pour agression sexuelle en novembre 2024. Après deux ans à l'étranger, il fait son retour au pays, au Paris 13 Atlético, en Ligue 3.

On pourrait croire, sans avoir suivi toute l'histoire, que le Paris 13 Atléticio vient de frapper un grand coup. Sur le plan sportif, c'est très certainement le cas : le club de Ligue 3 (ex-National, la D3 française) vient d'annoncer l'arrivée de Wissam Ben Yedder (36 ans), ancien joueur de Toulouse, du FC Séville et de l'AS Monaco et international français à 19 reprises.

Mais ce transfert fait parler pour les mauvaises raisons. Ben Yedder avait en effet quitté le territoire français depuis deux ans suite à une condamnation pour agression sexuelle commise en état d'ivresse : l'attaquant, qui évoluait à Monaco au moment des faits, avait été condamné à deux ans de prison avec sursis.

Ben Yedder de retour en France

Alors que l'enquête et le procès suivaient leur cours, Wissam Ben Yedder avait donc quitté l'AS Monaco en 2024 direction l'Iran (Sepahan), avant de passer successivement par Sakaryaspor (Turquie) puis, récemment, par le Wydad AC (Maroc).

En 2025 déjà, une rumeur avait fait état d'un retour de l'international français (19 caps de 2018 à 2022) en France, à l'époque du côté de Montpellier, en Ligue 1. Face aux protestations, le club héraultais avait machine arrière. C'est donc finalement du côté du Paris 13 Atlético, pensionnaire de Ligue 3, que Ben Yedder refait surface.



Le passé judiciaire du joueur, qui avait également été poursuivi pour violences psychologiques à l'encontre de son épouse et relaxé après avoir été condamné en première instance, n'est "pas un sujet" aux yeux de son nouveau club, affirme le directeur sportif du Paris 13 Atlético Namori Keita dans Le Parisien. Il le sera certainement aux yeux des supporters adverses, qui ne le rateront pas.