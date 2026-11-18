Le Danemark de Brian Riemer menait 2-0 face à la Norvège avant de s'incliner 2-3 et de voir s'envoler sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Après la rencontre, l'ancien entraîneur d'Anderlecht a évoqué "un énorme coup dur" et pointé la prestation de son équipe, qui a concédé le but décisif sur penalty dans les arrêts de jeu.

Le Danemark avait pourtant pris le match par le bon bout. Les Danois menaient déjà 2-0 après un quart d'heure, une avance qui leur a donné, selon Brian Riemer, un sentiment trompeur de maîtrise.

"On a connu un début de rêve. On menait 2-0 après un quart d'heure et on se sentait très bien. Mais le match était encore loin d'être plié. On a cru qu'on avait la rencontre en main", a expliqué le sélectionneur danois, cité par l'agence de presse Ritzau. La Norvège a réduit l'écart juste avant la pause, relançant les débats.

Riemer regrette le manque d'audace du Danemark

Sur TV 2, Riemer a regretté que son équipe ait renoncé à imposer son jeu. "On voulait les battre par le jeu. Ils ont misé sur leur puissance physique et on devait leur répondre en jouant notre football. Après le 2-0, on a perdu le contrôle. Le 2-1 a complètement relancé le match."

Le sélectionneur a surtout pointé le manque d'audace de ses joueurs après la pause. "On n'a pas joué à notre niveau en deuxième période. On a manqué de courage, on ne s'est pas assez projetés vers l'avant et on a trop souvent allongé, exactement comme le souhaitait la Norvège." Riemer a rappelé que son équipe avait su imposer son jeu lors de sa victoire face au Portugal à Braga (1-4).

Le Danemark perd sa qualification dans les arrêts de jeu

Erling Haaland a porté le coup de grâce à la 93e minute, privant le Danemark d'une place en quarts de finale. "On a perdu notre qualification après une main et une intervention du VAR", a regretté Riemer.





Dans le vestiaire, le silence régnait. "J'ai dit aux joueurs la même chose qu'à vous. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On n'a pas livré le match qu'il fallait pour battre la Norvège. Eux ont appliqué leur plan à la perfection."

Riemer a aussi insisté sur le temps dont son équipe avait besoin. "C'est un énorme coup dur, qu'il faut digérer. Cette équipe connaîtra encore des revers. Je sais que personne ne veut l'entendre, mais les joueurs ont besoin de temps et d'expérience." Le Danemark devra désormais passer par les barrages pour conserver sa place en Ligue A.