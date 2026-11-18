Timmy Simons a dirigé son premier entraînement à la tête du Racing Genk mardi, le jour de l’inauguration du H. Essers Training Center. À l’issue de la séance, Daan Heymans a livré ses premières impressions et raconté ce que le nouvel entraîneur avait dit au groupe.

Daan Heymans connaissait déjà Timmy Simons avant son arrivée à Genk. "J’ai connu Timmy Simons comme joueur. On sait ce qu’il représente", explique le milieu de terrain dans Het Belang van Limburg. L’ancien Diable Rouge entend transmettre au groupe la discipline et la mentalité de gagnant qui ont marqué sa carrière.

Timmy Simons annonce la couleur à Genk

Dès sa première prise de parole devant le groupe, Simons a exposé ses intentions. "On a tout de suite senti dans son discours que tout tournerait autour de la victoire. Avec un pressing haut et des relances soignées depuis l’arrière", confie Heymans.

Le nouvel entraîneur a donc donné une première idée du jeu qu’il veut mettre en place à Genk dès son arrivée au H. Essers Training Center.

Heymans veut les trois points contre La Louvière

Le changement d’entraîneur est vécu différemment au sein du vestiaire. "Chaque joueur réagit à sa manière. Certains regrettent le changement, d’autres y voient une opportunité", reconnaît Heymans.



Le milieu de terrain se tourne déjà vers la réception de La Louvière, samedi, pour le premier match de Simons à la tête du Racing. "L’important, c’est de prendre les trois points d’entrée."