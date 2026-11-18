Carlos Forbs a vécu une soirée inoubliable mardi avec le Portugal. L'attaquant du Club de Bruges s'est mué en héros face au pays de Galles et a offert la victoire 2-3 à son pays grâce à un joli but. Il s'agissait également de sa première réalisation avec l'équipe nationale portugaise. Après la rencontre, l'ailier de 22 ans peinait à contenir sa joie.

"C'est un sentiment particulier. Je n'oublierai jamais cette journée", a confié Carlos Forbs aux médias portugais après la rencontre. "Nous avions besoin de ce but pour nous donner un peu d'air. J'ai marqué le troisième et j'en suis très heureux."

Monté au jeu à la 59e minute face au pays de Galles, l'ailier du Club de Bruges n'a mis que onze minutes à inscrire son premier but en sélection.

Forbs hérite du numéro 7 de Cristiano Ronaldo

Forbs portait le numéro 7, longtemps associé à Cristiano Ronaldo, qui a récemment pris sa retraite internationale. Après la rencontre, le Brugeois a été interrogé sur le poids de cet héritage.

"Je ne parlerais pas de pression, même si c'est un numéro particulier. Je suis très fier de le porter. J'essaie simplement de donner le meilleur de moi-même", a-t-il expliqué.

Forbs veut s'imposer en sélection

Le Portugal a dû s'employer pour venir à bout du pays de Galles. Réduits à dix après l'exclusion de Pedro Neto, les Portugais ont tenu bon. "On a souffert en fin de match, mais on a tenu. On a montré beaucoup de caractère", a souligné Forbs.



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Ce premier but en sélection pourrait l'aider à s'y faire une place durable. "Je dois continuer à travailler dur, ici comme en club. Ensuite, c'est le sélectionneur qui décide."

Cette victoire assure au Portugal la première place de son groupe avant les quarts de finale de la Ligue des Nations, où il pourrait croiser... la Belgique. Forbs affiche déjà ses ambitions pour la suite. "Nous allons tout donner pour remporter cette compétition."