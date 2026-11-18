De retour à l’entraînement après une inflammation des méninges, Vincent Kompany est attendu en conférence de presse ce jeudi matin, à la veille de la réception de Cologne en Bundesliga. L’entraîneur du Bayern Munich aura l’occasion de donner de ses nouvelles avant de retrouver le banc vendredi soir.

Le retour de Vincent Kompany était attendu au Bayern Munich, près d’un mois après que l’entraîneur belge s’est effondré sur le terrain d’entraînement.

Victime d’une inflammation des méninges, notre compatriote s’est tenu à l’écart du football, du moins autant que possible, pendant quatre semaines pour récupérer.

Le Bayern avait annoncé que Kompany devrait retrouver sa place sur le banc ce week-end, à l’occasion de la réception de Cologne en Bundesliga.

Vincent Kompany a repris l’entraînement

Kompany a retrouvé le terrain d’entraînement lundi. Il dirige à nouveau les séances du Bayern, à quelques jours de la reprise du championnat après la trêve internationale.



L’entraîneur belge est attendu ce jeudi à 10 h 30 en conférence de presse pour évoquer cette réception de Cologne, qui aura lieu vendredi soir.