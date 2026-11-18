Danylo Sikan a offert la victoire à l’Ukraine mardi soir face à la Géorgie (1-0) en Ligue des nations. L’attaquant d’Anderlecht a inscrit l’unique but de la rencontre dès les premières minutes, marquant au passage l’histoire de sa sélection.

Il n'a fallu que 53 secondes à Danylo Sikan pour ouvrir le score face à la Géorgie. À la suite d'une intervention manquée d'un défenseur géorgien, le ballon a échoué dans les pieds de l'attaquant d'Anderlecht, qui a frappé du gauche. Ce but est resté le seul de la rencontre.

Danylo Sikan signe le but le plus rapide de l'Ukraine

Jamais l'Ukraine n'avait marqué aussi vite en match officiel. Sikan a ainsi inscrit son troisième but en douze sélections et établi un nouveau record avec l'équipe nationale.

La Géorgie a ensuite pris l'initiative et poussé pour égaliser. Dmytro Riznyk a dû s'interposer à plusieurs reprises, notamment face à Georges Mikautadze et à Otar Kakabadze. Sikan a cédé sa place à Roman Yaremchuk à la 64e minute.

L'Ukraine assure son maintien en Ligue B

En fin de rencontre, Luka Lochoshvili a laissé la Géorgie à dix après avoir reçu un deuxième carton jaune pour une faute sur Yaremchuk. L'Ukraine a préservé son avantage jusqu'au coup de sifflet final (1-0).



Grâce à cette victoire, l'Ukraine termine troisième de son groupe de Ligue des nations et assure son maintien en Ligue B. Dernière, la Géorgie devra passer par les barrages pour éviter la relégation.