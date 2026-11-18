Le Club de Bruges retrouve le championnat ce week-end sur la pelouse de Malines. Les hommes d’Ivan Leko espèrent renouer avec la victoire après la trêve internationale et pourront compter sur le retour de plusieurs joueurs. La disponibilité d’un attaquant reste toutefois incertaine.

Selon nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, Nicolò Tresoldi pourrait faire son retour dans le groupe du Club de Bruges pour le déplacement à Malines. Remis de sa commotion cérébrale, l’attaquant offre une option supplémentaire à Ivan Leko.

Spileers et Potts devraient être disponibles

Jorne Spileers devrait lui aussi tenir sa place. Légèrement blessé lors de son rassemblement avec les Espoirs belges, le défenseur devrait être rétabli à temps pour la reprise du championnat.

Freddie Potts ne ressent plus de gêne après sa blessure à la tête contre le PSV. Suspendu face à Anderlecht avant la trêve, le milieu de terrain peut désormais faire son retour.

Jan Virgili reste incertain

Le doute subsiste en revanche pour Jan Virgili. Touché à l’aine face au PSV, le jeune Espagnol n’est pas encore assuré de pouvoir jouer à Malines.



Ivan Leko devrait donc disposer de davantage de solutions pour composer son équipe à la reprise. La présence de Virgili dépendra de l’évolution de sa blessure dans les prochains jours.