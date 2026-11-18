La phase de groupes de la Ligue des Nations a fixé la composition des chapeaux pour le tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2028. Têtes de série, les Diables Rouges éviteront les autres cadors du premier chapeau, dont l'Espagne, la France et l'Angleterre.

La Norvège a décroché mardi soir le dernier billet pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, aux dépens du Danemark. Les dernières rencontres de la phase de groupes ont aussi fixé la liste des barragistes et la composition des chapeaux pour le tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2028.

La Belgique connaissait déjà son sort. Têtes de série, les Diables Rouges éviteront les autres équipes du premier pot, dont l'Espagne, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, le Portugal, l'Italie et les Pays-Bas.

Les Diables Rouges face à l'Écosse de Sébastien Pocognoli ?

Dans le deuxième chapeau, la Belgique pourrait notamment hériter du pays de Galles, de la République Tchèque, de l'Autriche ou de la Turquie, qu'elle vient de battre à deux reprises en Ligue des Nations.

Le troisième chapeau réserve lui aussi quelques adversaires de taille, parmi lesquels l'Ukraine, la Pologne, la Roumanie et l'Écosse de Sébastien Pocognoli. Dans le quatrième figurent notamment l'Estonie, la Biélorussie et Saint-Marin, qui accède pour la première fois à ce chapeau.

Reste à savoir si les Diables Rouges seront versés dans un groupe de quatre ou de cinq équipes. Dans le second cas, ils affronteront également l'une des six sélections du cinquième chapeau. Il s'agit de Malte, de l'Azerbaïdjan, de la Lituanie, d'Andorre, de Gibraltar et du Liechtenstein. La Belgique connaîtra ses adversaires le 6 décembre, à l'issue du tirage au sort à Belfast, en Irlande du Nord.



