Accessible à tous, le programme Formations Football s’adresse à ceux qui rêvent d’intégrer le staff d’un club de haut niveau. Son créateur, Antony Zouzout, en dévoile les coulisses dans un long entretien accordé à Walfoot.be.

Analyse vidéo, analyse de données, scouting et bien d’autres : de nouveaux métiers ont vu le jour dans le monde du football ces dernières années. Comment les membres des staffs sont-ils formés et ces nouveaux postes laissent-ils plus de place au grand public ? À ce sujet, Walfoot.be a interrogé Antony Zouzout, créateur de Formations Football, un programme qui forme les futurs membres des staffs.

Agent FIFA, Antony Zouzout avait initialement monté, dans le courant des années 2010, l’École des agents de joueurs de football. "J’ai passé beaucoup de temps avec des agents, ce qui m’a amené à rencontrer des clubs et des directeurs sportifs. J’ai constaté qu’il y avait de réels besoins dans les volets scouting et analyse vidéo", nous déclare par FaceTime le Français, aujourd’hui basé en Floride. "On avait un très gros retard sur des pays comme le Portugal ou certains pays d’Amérique latine, dont le Brésil."

L’analyste vidéo du Standard comme invité

C’est de cette manière qu’il y a une dizaine d’années, Antony Zouzout a fondé Formations Football. "On voulait créer la formation la plus complète et la plus proche du terrain possible pour intégrer des gens compétents. On s’est entourés d’experts dans différents secteurs et on a créé une formation 100 % en ligne à laquelle les gens peuvent accéder 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7."

Accessible à vie pour 397 €, ce programme offre également, tous les quinze jours, des webinaires avec des acteurs du monde professionnel sur différentes thématiques. "Hervé Simons, l’analyste vidéo du Standard (mandaté par l’Union belge pour analyser l’Australie et les États-Unis, adversaires potentiels des Diables en huitièmes de finale de la Coupe du monde, NDLR), nous a par exemple proposé une masterclass sur l’analyse de l’adversaire", poursuit Antony Zouzout.

Une chance pour tous d’intégrer le football professionnel

Diplômé de la Harvard Business School Executive Education, il côtoie quotidiennement ou presque des gens qui n’ont jamais vraiment mis les pieds dans le monde du football, mais qui en rêvent depuis toujours.





"Cela représente en moyenne 30 à 40 % des candidatures", répond celui qui en reçoit un millier par an en moyenne. "Ce sont des gens qui regardent beaucoup de matchs, mais qui n’ont jamais vraiment osé envoyer une candidature ou qui ne l’ont pas fait de la bonne manière. Beaucoup de profils ne viennent pas du monde du football, mais ce sont des gens passionnés."

Une passion qui peut parfois les conduire à accomplir leur rêve. "Ils suivent généralement le programme dans son intégralité et suivent le processus pour répondre aux besoins d’un club", explique Antony Zouzout, qui, avec ses associés, applique la théorie du profil hybride que l’on retrouve dans la plupart des offres d’emploi.

La nécessité du profil hybride

"On forme des analystes vidéo qui font de la data, des scouts qui font de l’analyse vidéo, etc. Le football n’est pas un milieu si fermé que ça, mais les gens qui postulent de manière classique, avec un CV et une lettre de motivation, ne font pas le poids. On propose une nouvelle approche pour postuler, avec des méthodes, des outils et différents sujets, dont l’analyse", poursuit Antony Zouzout, qui propose donc principalement des formations dans les domaines du recrutement, de l’analyse vidéo, de l’analyse de données et du coaching.

"Le but n’est pas de remplacer les formations fédérales, mais bien de les compléter", assure-t-il. "Car il y a des volets comme la préparation d’une causerie, la gestion d’un conflit dans un groupe ou celle d’une crise dans le vestiaire, qui ne sont pas souvent abordés dans le cadre du brevet fédéral, mais qui sont très importants dans la vie d’un entraîneur."

Des résultats attendus après six mois de formation

Selon lui, le monde du football, y compris professionnel, est donc accessible en s’y prenant de la bonne manière. Et en pas si longtemps que ça. "Pour créer un profil hybride et combiner des compétences comme le scouting et la data, la formation prend en moyenne six mois. Pendant ce temps, on peut mettre en pratique ses acquis le week-end, avec l’aide des professionnels du secteur qui interviennent dans la formation. Ce n’est pas un apprentissage strict, mais vivant."

Antony Zouzout l’assure. "Les résultats de la formation peuvent se voir entre six et huit mois après l’inscription. Ensuite, on peut commencer à chercher un club, en faisant des études et des analyses de la situation", explique le CEO, qui précise qu’il ne faut pas voir trop grand d’un coup, mais bien postuler dans un club à sa portée, puis gravir progressivement les échelons. Sa formation permet en tout cas à tout un chacun de rêver d’un avenir dans le monde du football professionnel. Avec le Sports Agents Institute, Antony Zouzout propose également des préparations à l’examen FIFA d’agent de joueurs.