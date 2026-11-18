Si la Turquie n'a pas vraiment fait forte impression lors des deux matchs l'ayant opposée à la Belgique, un homme a crevé l'écran à Sclessin comme à Izmir : Arda Güler. Le milieu de terrain du Real Madrid vient de prolonger son contrat, lui qui était très convoité.

Arda Güler (21 ans) a été l'un des éclairs dans la nuit turque ces derniers mois, brillant à la Coupe du Monde 2026 malgré l'élimination dès la phase de poules, et sortant quelques coups de génie durant cette Nations League malgré la dernière place - sans prendre un seul point - de la Turquie.

Déjà excellent à Sclessin, Güler a ensuite inscrit un but extraordinaire en Turquie face à la Belgique, ouvrant le score pour son équipe. Il confirme ainsi l'excellente saison qu'il est en train de disputer au Real Madrid, où le milieu de terrain turc s'est désormais imposé comme un titulaire important.

Ces performances lui valaient notamment l'intérêt du Paris Saint-Germain, selon divers médias. La Maison Blanche a réagi : Arda Güler vient de prolonger son contrat à Madrid jusqu'en 2032.

Arda Güler est devenu très important au Real Madrid

Arrivé en 2023 en provenance de la Juventus de Turin, Arda Güler a pris ses marques avant de devenir un titulaire important : il compte à l'heure actuelle 126 matchs pour 22 buts et 32 passes décisives avec le Real Madrid.

Depuis son arrivée, Güler a remporté une Ligue des Champions, un titre de champion, une Supercoupe d’Espagne, une Supercoupe d’Europe et une Coupe du monde des clubs avec le Real Madrid.





Transféré à l'époque pour 30 millions d'euros alors qu'il n'était estimé qu'à 15 millions selon Transfermarkt, l'international turc est désormais évalué par ce même site à 100 millions d'euros.