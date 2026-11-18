Dans son appel d’offres pour les droits télévisés de la Coupe du monde 2030, la FIFA prévoit que les diffuseurs puissent à nouveau vendre des espaces publicitaires pendant les matchs. Cette disposition laisse entrevoir le maintien des pauses fraîcheur, une option que la FIFA dit encore étudier.

Introduites lors de la Coupe du monde 2026, les pauses fraîcheur systématiques en cours de match n’ont pas fait l’unanimité.

Elles ont parfois cassé le rythme d’une rencontre ou permis à une équipe mal entrée dans l’une des deux périodes de se ressaisir.

Malgré les critiques, ces interruptions pourraient être reconduites lors de la Coupe du monde 2030, selon The Guardian.

Les pauses fraîcheur de retour à la Coupe du monde 2030 ?

L’appel d’offres de la FIFA pour les droits télévisés prévoit que les diffuseurs puissent vendre des espaces publicitaires pendant ces pauses, comme ils l’ont déjà fait cet été.



Contactée par le quotidien britannique, la FIFA a indiqué que cette option était toujours à l’étude. Le maintien des pauses fraîcheur pour le Mondial 2030 reste donc à confirmer.