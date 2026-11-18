Lionel Messi a pris sa retraite internationale en octobre dernier. L'Argentine devait donc apprendre à vivre sans lui. Après une défaite contre l'Uruguay, l'Albiceleste s'est reprise et a déroulé contre le Costa Rica.

Toute l'Argentine le savait : il faudra un temps d'adaptation à l'Albiceleste pour s'habituer à l'absence, désormais définitive, de Lionel Messi. L'octuple Ballon d'Or et champion du monde 2022 a en effet rangé son maillot international lors de la trêve de septembre-octobre, s'en allant sur une ultime finale de Coupe du Monde et laissant derrière lui un grand vide.

Après le premier match amical de l'Argentine "post-Messi", on se disait que cela pourrait être encore plus compliqué que prévu : les hommes de Lionel Scaloni avaient en effet dû s'incliner face à leur grand rival, l'Uruguay (0-1).

L'Argentine tient-elle sa relève ?

Mais la seconde sortie de l'Albiceleste dans cette première trêve internationale sans leur légendaire capitaine s'est - nettement - mieux passée. Les finalistes du dernier Mondial ont en effet passé leurs nerfs sur le Costa Rica, s'imposant 7 buts à 0.

Comme un symbole, trois des hommes que tout le monde désigne comme la relève de Lionel Messi en sélection ont brillé. Federico Mastantuono s'est offert un doublé, tout comme Julian Alvarez et Nico Paz. Alexis Mac Allister complète la liste des buteurs argentins.



Restera désormais à cette nouvelle génération à confirmer qu'elle peut emmener l'Argentine vers les mêmes sommets que la précédente. Cela pourrait se faire avec Lionel Messi... sur le banc. Affaire à suivre.