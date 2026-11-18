Les avantages fiscaux dont bénéficie le football professionnel belge suscitent des critiques croissantes. Économiste et fervent supporter d’Anderlecht, Stijn Baert plaide pour une révision du système, quitte à compliquer un éventuel retour de Romelu Lukaku au Lotto Park.

Stijn Baert mesure ce qu’une réforme pourrait coûter au supporter d’Anderlecht qu’il est. "Bien sûr, cela me fera mal si Romelu Lukaku ne revient finalement pas à Anderlecht pour cette raison. Mais cela fait moins mal que cette injustice qui veut que les épaules les plus solides portent les charges les plus légères", confie l’économiste à Sudinfo.

"La sécurité sociale à l’envers"

Selon les calculs du cabinet de Frank Vandenbroucke, les footballeurs professionnels versent en moyenne l’équivalent de 5,22 % de leur salaire brut en cotisations sociales, contre 13,07 % pour un salarié soumis au taux ordinaire. Les clubs bénéficient aussi d’une dispense de versement d’une grande partie du précompte professionnel. Pour Baert, c’est "la sécurité sociale à l’envers".

Alors que 25 des 29 clubs professionnels sont déficitaires, l’économiste préconise une suppression progressive de ces avantages, étalée par exemple sur dix ans. Il évoque aussi la possibilité de réserver les nouvelles règles aux contrats signés après l’entrée en vigueur de la réforme. Les clubs auraient ainsi le temps de s’adapter.

Baert assume le risque d’un recul sur la scène européenne

Baert admet qu’une réforme pourrait rendre les clubs belges moins compétitifs face à leurs concurrents étrangers. Une baisse des recettes européennes pourrait aussi réduire les moyens consacrés à la formation des jeunes et au football amateur. À ses yeux, ce risque ne justifie toutefois pas le maintien du régime actuel.



Le fiscaliste Thomas De Jonckheere envisage une solution intermédiaire. Il propose de limiter les avantages à la part du salaire située sous un certain plafond ou de fixer un montant maximal par sportif. Les joueurs les moins rémunérés continueraient ainsi à bénéficier du dispositif, tandis que l’avantage serait limité pour les plus hauts salaires.