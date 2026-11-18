Nicolò Tresoldi ne restera pas au Club de Bruges au-delà de la saison en cours, c'est une (quasi) certitude. Plusieurs grands clubs européens ont les yeux braqués sur lui, notamment celui de ses rêves : l'AC Milan. Mais les Blauw & Zwart ne veulent pas le lâcher à moins d'une offre gargantuesque.

Déjà convoité l'été passé, Nicolò Tresoldi a encore pris une autre ampleur cette saison. L'attaquant du Club de Bruges compte 14 buts en 17 rencontres toutes compétitions confondues, et s'est bien sûr mis en évidence aux yeux de l'Europe en inscrivant un triplé à San Siro face à l'Inter Milan.

Une performance d'autant plus marquante que Tresoldi est lui-même un grand supporter de l'AC Milan, un club qui avait déjà failli s'offrir ses services alors qu'il évoluait encore à Hanovre. Sans surprise, donc, c'est encore une fois Milan qui serait sur le coup pour aller chercher le buteur brugeois.

Et cet intérêt est naturellement réciproque. La Gazzetta dello Sport en est persuadée : l'AC Milan a fait de Tresoldi sa cible n°1, et le joueur comme son entourage seraient ravis que le transfert aboutisse. Mais il faudra désormais convaincre Bruges, qui sera en position de force l'été prochain.

Le Club de Bruges veut exploser le record de Christos Tzolis

Les relations commerciales entre le FC Bruges et l'AC Milan ont déjà été bon train ces dernières années : parmi les trois transferts sortants record des Gazelles, deux sont partis pour San Siro - Ardon Jashari (35,7 millions) et Charles De Ketelaere (37,5 millions).

Il faut croire que les négociations se sont passées dans un bon état d'esprit (et ce même si l'on se rappelle des difficultés à trouver un accord au sujet de Jashari, qui avait fini par essayer de forcer son transfert), car Milan est prêt à discuter avec Bruges pour convenir d'un montant... qui risque fort d'exploser les records.



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En effet, toujours selon la Gazzetta, le Club de Bruges aurait fixé le prix de Nicolò Tresoldi à... 60 millions d'euros. C'est près du double de ce que vaudrait l'attaquant selon Transfermarkt, et 20 millions d'euros de plus que la somme payée par Arsenal pour Christos Tzolis, transfert sortant record du Club comme de la Jupiler Pro League.

Si cela paraît démesuré et presque délirant, le célèbre quotidien aux pages roses affirme cependant que Milan pourrait être convaincu de mettre une telle somme sur la table, conscient du potentiel de Tresoldi et de ce que ses buts peuvent rapporter au club. Si l'affaire se conclut pour un tel montant, l'écart entre Bruges et la concurrence risque d'encore se creuser...