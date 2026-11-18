Guilian Preud'homme occupe depuis le début de la saison le poste de directeur sportif du Club de Bruges. Le fils de Michel Preud'homme, qui dirigeait jusqu'alors le Club NXT et le Club YLA, raconte comment le départ de Dévy Rigaux l'a amené à prendre de nouvelles responsabilités.

Guilian Preud'homme travaille au Club de Bruges depuis 2022. Jusqu'à la saison dernière, le Brabançon de 33 ans dirigeait le Club NXT et le Club YLA. Le départ de Dévy Rigaux a précipité sa nomination au poste de directeur du football.

"J'avais bien sûr lu dans la presse que Feyenoord cherchait à attirer Dévy Rigaux", confie Preud'homme au quotidien Het Laatste Nieuws. "Le dossier était traité dans la plus grande discrétion, mais j'en avais déjà entendu parler en interne."

Il avait anticipé le départ de Rigaux

Le fils de Michel Preud'homme avait donc déjà envisagé de lui succéder. "Je savais que j'accepterais si le Club de Bruges me proposait le poste. Quand on m'a appelé, je n'ai pas hésité", sourit-il. Au départ, le Club de Bruges envisageait pourtant de lui confier la gestion de son futur stade, en parallèle de ses fonctions au Club NXT et au Club YLA.

"Je devais conserver une partie de mes responsabilités au Club NXT et au Club YLA tout en m'occupant du stade", explique Preud'homme. "Il s'agissait de mettre en place une structure et de déployer une stratégie à long terme. C'était, au fond, ce que je faisais à Brussels Airport, mais appliqué au football."

Bruges donne la chance à ses talents

Sa nomination à la direction sportive illustre à ses yeux la volonté du Club de Bruges de promouvoir ses talents en interne. "Le fait que j'occupe ce poste aujourd'hui en dit long sur le club. Les joueurs de l'académie peuvent accéder à l'équipe première, et les entraîneurs ont eux aussi la possibilité de gravir les échelons. Cela vaut même pour les directeurs du football."





"Il y a d'abord eu Dévy Rigaux, puis moi", poursuit Preud'homme. "Je trouve formidable que le club donne leur chance à des gens qui ont grandi en son sein. Pour moi, difficile de rêver mieux. C'est exactement le poste que je voulais, dans le club où je voulais travailler."