Le KRC Genk a connu une saison record sur le plan financier. En 2025-2026, le club limbourgeois a réalisé un chiffre d’affaires de pas moins de 117 millions d’euros. C’est neuf millions de plus que le précédent record. Pourtant, l’exercice s’est clôturé par une perte de 1,6 million d’euros.

Cela s’explique notamment par le passage d’un statut d'ASBL à une SA. Cette opération a entraîné un coût supplémentaire unique d’environ trois millions d’euros. Genk a également payé 1,3 million d’euros d’impôts.

Les revenus des transferts et l’Europe rapportent des millions

La principale source de revenus reste le marché des transferts. Grâce aux ventes, entre autres, de Tolu Arokodare, Bonsu Baah et Hyun-gyu Oh, Genk a réalisé un bénéfice brut de 54 millions d’euros. Après déduction des montants dus aux anciens clubs, il en restait environ 45 millions.

La campagne européenne a également rapporté beaucoup d’argent. Genk a encaissé 17 millions d’euros bruts grâce à sa qualification pour les huitièmes de finale de l’Europa League. Après déduction des primes et d’autres frais, le club en a conservé près de dix millions d’euros.

Les investissements et les coûts salariaux pèsent sur le résultat

Ce chiffre d’affaires record ne signifie pas que tout cet argent reste directement dans les caisses du club. Genk doit aussi faire face à des dépenses considérables liées aux salaires des joueurs, aux primes de match, au fonctionnement quotidien et aux investissements dans les infrastructures. En outre, la transformation juridique en SA a coûté environ trois millions d’euros de manière exceptionnelle, ce qui a eu un impact important sur les comptes annuels.



Genk a par ailleurs payé 1,3 million d’euros d’impôts. Malgré ces coûts, la situation financière reste saine. Pour le prochain exercice, le club prévoit un bénéfice de pas moins de vingt millions d’euros, même sans football européen. Les ventes de Brughmans, Karetsas, El Ouahdi et Sor notamment, qui ont rapporté ensemble près de 75 millions d’euros, en constituent la principale base.