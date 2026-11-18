Le KV Malines veut éviter la présence de supporters du Club de Bruges dans ses tribunes le 21 novembre. Le club a renforcé les conditions de vente des billets.

Seuls les supporters qui ont un abonnement depuis la saison 2022-2023, ou qui ont acheté au moins un billet pour un match à domicile depuis lors, pourront obtenir une place. Les achats effectués pour de précédents matches contre le Club de Bruges ne seront pas pris en compte.

Contrôles renforcés à l'entrée

Avec cette mesure, le KV Malines veut empêcher les fans brugeois d'obtenir une place au stade AFAS via les tribunes réservées aux supporters locaux. Lors de la précédente confrontation, un grand nombre de supporters du Club de Bruges se trouvait parmi les fans malinois.

Cette situation a suscité beaucoup de mécontentement. Certains abonnés n'ont pas pu s'asseoir à leur place habituelle dans le stade. Le club a entendu ces plaintes.

Contrôle d'identité le jour du match

Le KV Malines procédera à des contrôles d'identité le 21 novembre. Le club veut vérifier, le jour même du match, que les conditions de vente des billets sont bien respectées.



Le message est clair : le club veut que les tribunes locales soient cette fois à nouveau réservées à ses supporters. Malines veut éviter une répétition de la précédente invasion brugeoise.