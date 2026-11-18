La sanction du Sporting Charleroi suite aux débordements survenus en tribune au Tondreau est connue. Après avoir déjà dû affronter la RAAL à huis-clos il y a quelques semaines, les Zèbres vont encore devoir se passer de leur public pour trois matchs à domicile. Un match sans public à l'extérieur ainsi qu'une amende de 10.000 euros ont également été infligés au club carolo.

Rappel des faits : le 17 octobre dernier, lors du 16e de finale de Coupe de Belgique opposant le RAEC Mons au Sporting Charleroi, une poignée de supporters carolos s'était signalé de bien piètre manière en jetant des engins pyrotechniques vers la tribune montoise située juste à côté du kop visiteur.

Un geste inconscient qui avait eu de graves conséquences, puisque lors de ces jets de fumigènes et d'engins pyrotechniques (jetés à cinq reprises, selon l'enquête, vers la tribune adverse), trois enfants ont été blessés - dont un côté carolo.

Trois matchs sans public au Mambourg

Le Sporting Charleroi devait donc s'attendre à une sévère sanction de la part du Comité disciplinaire du football professionnel, et devra sans surprise encore se passer du soutien de ses supporters à l'avenir, rapporte La Dernière Heure.

Le sursis qui planait au-dessus du Sporting Charleroi après les débordements ayant eu lieu la saison passée lors du choc wallon face au Standard a en effet été levé, ce qui implique que le Mambourg restera vide durant trois rencontres de plus, après l'avoir déjà été contre la RAAL dans la foulée des événements.

Cette sanction ne s'appliquera que dans 15 jours à partir du moment où la sanction a été communiquée ; cela signifie que le public pourra bien assister aux trois prochains matchs, face à Saint-Trond (en championnat et en Coupe) et contre le SK Beveren.





Ce sont donc en théorie, et si le club ne fait pas appel, trois véritables chocs qui se dérouleront sans public : les réceptions du KRC Genk, de La Gantoise et de l'Antwerp seraient concernés par cette sanction. Un gros coup dur pour les hommes de Mario Kohnen, qui s'en sortent si bien pour le moment en championnat.

Le Sporting Charleroi est en outre condamné à un match ferme sans public à l'extérieur et deux avec sursis, une sanction clémente par rapport aux exigences du parquet, qui réclamait cinq matchs à huis clos. À ces suspensions s'ajoute une amende de 10.000 euros. Le club dispose d'un délai de 7 jours pour faire appel.