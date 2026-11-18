Gros coup dur pour Manchester United : l'un des plus grands talents du centre de formation des Red Devils, JJ Gabriel, 16 ans à peine, a opté pour le Real Madrid. Il a refusé de signer son premier contrat professionnel à Manchester.

JJ Gabriel : son nom ne vous dit certainement rien, et pour cause, à 16 ans à peine, ce jeune milieu créatif n'a encore jamais joué en équipe A pour son club formateur, Manchester United. Mais parmi les initiés et les suiveurs des équipes de jeunes en Angleterre, Gabriel est bien connu.

Il est en effet considéré comme la plus grande pépite du centre de formation mancunien. Pur produit du club, JJ Gabriel évolue actuellement en équipe réserve mais n'avait toujours pas signé son premier contrat professionnel... et ne le signera pas.

Le Real Madrid s'offre JJ Gabriel

Le milieu offensif anglais a en effet décidé de quitter Manchester United pour le Real Madrid. Les exigences de l'entourage du joueur étaient jugées excessives par le club mancunien, qui a refusé de faire des concessions à la pépite, déjà élue meilleur joueur de l'équipe U18 alors qu'il n'avait... que 14 ans.

JJ Gabriel devrait être officialisé au Real Madrid en janvier, annonce le Telegraph. Manchester United ne récupérera qu'une indemnité de formation (environ 400.000 euros) dans l'affaire, tandis que le Real utilise de son côté les origines irlandaises du "kid" pour contourner l'interdiction de transférer des joueurs de Premier League avant leurs 18 ans.



Manchester United, cependant, va tenter de réagir : les Red Devils souhaiteraient prouver que l'entourage de Gabriel a été en contact avec le Real Madrid dès l'été passé, ce qui enfreindrait la loi.