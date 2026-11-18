Les huit qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Nations sont connus. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi à midi. La Belgique y découvrira son adversaire parmi trois ténors européens : l'Angleterre, le Portugal et l'Allemagne.

Victorieuse de l'Italie dimanche au stade Roi Baudouin, la Belgique a terminé deuxième de son groupe et décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations.

Les Diables Rouges ont toutefois dû attendre les derniers matchs de la phase de groupes, mardi soir, pour connaître leurs adversaires potentiels.

Ils sont désormais fixés. La Belgique affrontera l'Angleterre, le Portugal ou l'Allemagne, qui ont chacun terminé en tête de leur groupe.

Quel adversaire pour la Belgique en quarts de finale de la Ligue des nations ?

Deux équipes issues du même groupe ne peuvent se retrouver qu'à partir des demi-finales. Les Diables Rouges devront donc attendre au moins le dernier carré pour éventuellement recroiser la France.

Quel que soit le tirage, un gros morceau attend les hommes de Mark van Bommel. Les quarts de finale se joueront en mars 2027, avant la phase finale qui réunira les quatre dernières équipes en juin.



