Qui remportera la Ligue des Nations en 2027 ? L'Espagne fait figure de grande favorite devant l'Angleterre et la France. Selon les projections, la Belgique a 6 % de chances de soulever son premier trophée en juin, devant l'Allemagne, les Pays-Bas et la Norvège.

Les huit qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Nations sont connus depuis mardi soir, à l'issue de la phase de groupes.

Qui succédera au Portugal en 2027 ? Le tirage au sort des quarts de finale, prévu ce vendredi à midi, pourrait rebattre les cartes. Les projections placent déjà deux sélections nettement en tête.

Championne du monde en titre, l'Espagne fait figure de favorite avec 38,8 % de chances de soulever le trophée. L'Angleterre arrive en deuxième position avec 27,3 %.

La France complète le trio de tête avec 11,3 % de chances de remporter la compétition. Les Bleus et les Diables Rouges, déjà opposés en phase de groupes, ne pourront se retrouver qu'à partir des demi-finales.

La Belgique a 6 % de chances de remporter la Ligue des Nations

Derrière les trois favoris, la Belgique et le Portugal sont à égalité. Les projections leur accordent chacun 6 % de chances d'aller au bout.





Les Diables Rouges devancent ainsi l'Allemagne (4,1 %) et les Pays-Bas (3,8 %). La Norvège ferme la marche avec un peu plus de 2 % de chances de soulever le trophée.