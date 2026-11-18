L’infirmerie du Standard commence enfin à se vider. Plusieurs joueurs ont repris l’entraînement collectif ou devraient retrouver le groupe dans les prochains jours. Le déplacement à Lommel, ce dimanche en Pro League, arrivera toutefois trop tôt pour plusieurs d’entre eux.

Vincent Euvrard pourra-t-il récupérer certains de ses blessés pour le déplacement du Standard à Lommel, ce dimanche en Jupiler Pro League ? Plusieurs joueurs absents ces dernières semaines ont repris l’entraînement, à différents stades de leur revalidation.

Josué Homawoo a déjà repris une partie des séances avec le groupe. Victime d’une rupture du tendon d’Achille la saison dernière, le défenseur central togolais de 29 ans devrait augmenter sa charge de travail lors du stage hivernal, début janvier.

Plusieurs joueurs sur le retour au Standard

Les nouvelles sont également rassurantes pour Tobias Mohr. Sorti sur blessure jeudi dernier lors du match amical face au Borussia Mönchengladbach, l’Allemand ne souffre d’aucune blessure grave et a déjà repris l’entraînement.

Selon Sudinfo, Dimitri Lavalée a lui aussi retrouvé le groupe. Casper Nielsen, victime d’une déchirure au mollet, a repris le travail en individuel et devrait réintégrer l’entraînement collectif la semaine prochaine.

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Le déplacement à Lommel pourrait arriver trop tôt pour plusieurs d’entre eux, sauf peut-être pour Mohr. Vincent Euvrard devrait toutefois voir son effectif s’étoffer au fil des prochaines semaines, avec une nouvelle étape attendue pour Homawoo lors du stage hivernal.