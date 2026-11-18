Lionel Messi pourrait-il un jour intégrer le staff de la sélection argentine ? Interrogé à ce sujet, le sélectionneur Lionel Scaloni a laissé la porte ouverte, tout en rappelant que son ancien capitaine poursuivait sa carrière à l'Inter Miami.

Cristiano Ronaldo a pris sa retraite internationale en novembre, quelques semaines après Lionel Messi. Les deux stars ont tourné la page de la sélection après une quinzaine d'années de gloire.

Pour Messi, un retour auprès de la sélection argentine reste envisageable, cette fois dans un autre rôle. Lionel Scaloni a évoqué cette possibilité en conférence de presse.

Lionel Messi dans le staff de l'Argentine ?

Interrogé sur l'idée d'intégrer Messi à son staff en vue de la Coupe du monde 2030, le sélectionneur argentin a d'abord rappelé qu'il voyait son ancien capitaine poursuivre sa carrière de joueur.

"Honnêtement, je pense que Léo jouera encore en 2030. Mais quand il aura mis un terme à sa carrière, il sera évidemment le bienvenu", a déclaré Scaloni, sourire aux lèvres.

Messi évolue toujours à l'Inter Miami, en MLS. La perspective de le voir rejoindre le staff argentin reste donc liée à la fin de sa carrière en club, lui qui fêtera son 40e anniversaire au mois de juin.



