Le Club de Bruges pourra de nouveau compter sur Mamadou Diakhon pour le déplacement à Malines. Écarté du groupe à la veille du match contre Anderlecht après un incident à l’entraînement, l’ailier est de nouveau à la disposition d’Ivan Leko après la trêve internationale.

Mécontent d’avoir appris qu’il ne serait pas titularisé face à Anderlecht, Mamadou Diakhon avait claqué la porte de l’entraînement du Club de Bruges peu avant la trêve internationale, ce qui lui avait valu d’être écarté du groupe.

Les Blauw & Zwart avaient infligé une amende à leur ailier franco-sénégalais, tout en précisant que son avenir au club n’était pas remis en cause et qu’il pourrait revenir après la trêve en l’absence de nouvel incident.

Mamadou Diakhon de retour au Club de Bruges

Ce retour s’est confirmé, écrivent nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad. Mamadou Diakhon était bien de retour à l’entraînement cette semaine et est donc sélectionnable pour le déplacement à Malines.

En Venise du Nord, seul Joel Ordóñez est d’ores et déjà forfait, tandis que Jan Virgili reste incertain après sa sortie sur blessure face au PSV Eindhoven en Ligue des champions.



Pour se rendre derrière les Casernes, Ivan Leko pourra donc compter sur les retours de Nicolò Tresoldi et de Jorne Spileers, mais aussi de Freddie Potts, qui était suspendu pour le Topper.