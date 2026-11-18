Très souvent sollicité sous les couleurs de Manchester United, Senne Lammens a parfois commis des erreurs. Le jeune portier s'est toutefois rassuré avec les Diables Rouges en arrêtant notamment un penalty face à l'Italie. Quelques jours plus tard, une autre bonne nouvelle vient lui donner confiance. L'Observatoire du football du CIES le classe au troisième rang des gardiens de but à la plus forte valeur marchande.

Les images ont tourné sur les réseaux sociaux : Senne Lammens a commis quelques petites erreurs, récemment, sous les couleurs de Manchester United. Mais comment en vouloir à un jeune gardien qui tente de sauver les meubles dans une institution en péril ? Depuis son arrivée surprise en septembre 2025, en provenance de l'Antwerp pour un peu plus de vingt millions d'euros, il a déjà tiré les Mancuniens d'affaire à plusieurs reprises.

Et s'il lui fallait une bouffée d'air frais pour échapper à l'ambiance moribonde d'Old Trafford, Senne Lammens l'a trouvée chez les Diables Rouges. Dimanche, il a notamment arrêté un penalty lors de la victoire face à l'Italie.

Lammens dans le top 3, Penders sixième

Quelques jours plus tard, alors qu'il regagne l'Angleterre pour retrouver ses coéquipiers de Manchester United, le gardien de 24 ans reçoit une autre bonne nouvelle. Elle lui vient de l'Observatoire du football du CIES.

Senne Lammens occupe la troisième place du classement des gardiens à la plus forte valeur marchande, derrière Joan García (FC Barcelone) et Gianluigi Donnarumma (Manchester City). Notre compatriote est évalué à 64,2 millions d'euros, à bonne distance des 80,2 millions de García.

On retrouve plusieurs visages familiers juste derrière. Zion Suzuki, le gardien japonais passé par Saint-Trond et aujourd'hui à Aston Villa, pointe à la quatrième place, devant Bart Verbruggen, l'ancien portier d'Anderlecht qui évolue désormais à Brighton. Un autre Diable Rouge, Mike Penders, occupe la sixième position, avec une valeur estimée à 57,1 millions d'euros.





D'autres Belges dans le top 100

Maarten Vandevoordt se situe aux alentours de la 24e place, avec une valeur estimée à 37 millions d'euros. À 18 ans, Lucca Brughmans est le plus jeune gardien du top 100. Il occupe la 32e place et le CIES l'évalue à 28,3 millions d'euros.

À 34 ans, Thibaut Courtois figure au 74e rang (13,7 millions d'euros), devant Jari De Busser, 87e (10,5 millions d'euros). Le gardien de l'Antwerp Taishi Nozawa occupe, lui, la 98e place (6,6 millions d'euros).