Michael Olise s’est imposé parmi les joueurs les plus en vue du football européen. Le Bayern Munich se réjouit de l’essor de son international français, dont le nom continue de circuler du côté du Real Madrid. Herbert Hainer, le président du club bavarois, se dit peu préoccupé par l’intérêt madrilène. Reste à savoir si le Real en restera là.

Le nom de Michael Olise a circulé avec insistance du côté du Real Madrid l’été dernier. Les rumeurs ont pris une telle ampleur que le club espagnol a publié un communiqué pour démentir tout contact. Quelques mois plus tard, l’international français évolue toujours au Bayern Munich.

Herbert Hainer s’appuie sur sa relation avec Florentino Pérez

Le président du Bayern connaît son homologue madrilène depuis plus de 25 ans, depuis l’époque où il dirigeait Adidas. "Nous entretenons une relation amicale. Il m’a assuré que le Real n’avait jamais parlé à Olise ni à son agent", a confié Herbert Hainer à Kicker.

Sous contrat jusqu’à l’été 2029, Olise fait partie des joueurs que le Bayern entend conserver sur le long terme. "Notre objectif est qu’il reste très longtemps au Bayern et que la question du Real ne se pose même pas", a ajouté le dirigeant.

Hainer rappelle que le Bayern n’a pas vocation à vendre ses meilleurs joueurs. À l’entendre, même une offre supérieure à 200 millions d’euros aurait peu de chances de faire changer d’avis le club bavarois.

Le Real Madrid pourrait revenir à la charge



Le Real Madrid dispose des moyens financiers pour monter une opération de cette ampleur. Si Olise poursuit sa progression au Bayern, le club espagnol pourrait être tenté de passer à l’action lors d’un prochain mercato.