Nicolò Tresoldi continue de se distinguer au Club de Bruges et sa cote dépasse désormais les frontières belges. Selon les dernières estimations de l’Observatoire du football du CIES, l’Allemand est l’avant-centre à la plus forte valeur marchande parmi ceux qui évoluent hors des cinq grands championnats européens.

À 22 ans, Nicolò Tresoldi est évalué à 67,8 millions d’euros par l’Observatoire du football du CIES. Cette estimation statistique place l’attaquant du Club de Bruges en tête du classement des avant-centres qui évoluent hors des cinq grands championnats européens. Le montant d’un éventuel transfert dépendrait des négociations entre les clubs.

Tresoldi devance notamment Victor Osimhen

Le Brugeois devance Vangelis Pavlidis (Benfica), évalué à 61,2 millions d’euros, et Luis Javier Suárez (Sporting CP), estimé à 57,6 millions. José Manuel López (Palmeiras) suit à 54,8 millions d’euros, devant Victor Osimhen, dont la valeur est estimée à 53,7 millions.

© CIES

Ollie Watkins (50 millions d’euros), Kaio Jorge (45,9 millions), Vitor Roque (44,7 millions), Will Lankshear (43,7 millions) et Julián Quiñones (41 millions) complètent le top 10. Évalué à 67,8 millions d’euros, Tresoldi compte 6,6 millions d’avance sur son dauphin, Vangelis Pavlidis.

Tresoldi aussi premier au classement de l'influence



L’Observatoire du football du CIES place également Tresoldi en tête de son classement des avant-centres de moins de 23 ans les plus influents hors des cinq grands championnats européens. Avec un score de 81,3, l’attaquant du Club de Bruges devance Piet Scobel (77,7) et Iustin Doicaru (76,4). Marcus Reed, Elias Hansborg-Sörensen, Kristian Lonebu et Tom Lonergan figurent également dans ce classement.