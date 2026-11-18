Arrivé à l’Olympique Lyonnais l’été dernier pour relancer sa carrière, Loïs Openda pourrait déjà quitter le club français. Selon la presse italienne, des démarches seraient envisagées en coulisses et pourraient précipiter le départ du Diable Rouge.

L’Olympique Lyonnais envisagerait de mettre un terme au prêt de Loïs Openda dès le mois de janvier, écrivent ce mercredi nos confrères italiens de la Gazzetta dello Sport. Arrivé de la Juventus l’été dernier dans le cadre d’un prêt à 3,5 millions d’euros, l’attaquant de 26 ans n’a pas encore réussi à s’imposer à Lyon. Il compte deux buts et une passe décisive en dix matchs officiels.

Le changement d’entraîneur complique la situation d’Openda

Le Diable Rouge n’a plus joué depuis sa fracture du péroné début octobre. Opéré dans la foulée, il ne devrait pas retrouver les terrains avant décembre.

Pendant son absence, l’OL a confié les rênes de l’équipe à Carlos Vicens. Selon le quotidien italien, le nouvel entraîneur lyonnais privilégierait un autre profil à la pointe de l’attaque. De quoi ouvrir la porte à un départ dès le mercato hivernal.

La Juventus pourrait chercher un nouveau prêt

Un retour à Turin poserait aussi la question de sa place dans l’effectif. La Juventus avait déboursé environ 46 millions d’euros pour le recruter l’an dernier. Openda n’y a inscrit que deux buts en 34 matchs. Le club italien pourrait le réintégrer en janvier ou lui chercher un nouveau point de chute en prêt.



Venu à Lyon pour se relancer, le Diable Rouge pourrait ainsi devoir faire ses valises après une demi-saison à peine. À ce stade, aucune décision définitive n’a été prise.