Terrible nouvelle qui nous vient cette fois d'Argentine : dans un championnat de jeunes, un joueur de 18 ans est décédé après avoir pris un ballon avec violence de plein fouet dans le visage. Un événement rarissime.

Alors que le monde du football ne s'est pas encore remis du décès dramatique de Jesus de Miguel des suites de son contact avec Jesus Owono lors du match de D2 espagnole en le CD Tenerife et Andorre, un nouveau drame est survenu, cette fois en Argentine.

Les faits se sont produits en D4 argentine, dans la rencontre de jeunes opposant le FC Ezeize et le Deportivo Muñiz. Alors qu'un défenseur souhaitait dégager le ballon, il l'a envoyé directement en plein visage du jeune Abel Núñez (18 ans), qui s'est immédiatement effondré.

Le jeune joueur est décédé trois jours après le choc

Un journaliste local, Cristian Rompani, raconte à Tyc Sports : "Je n'avais jamais un ballon frappé avec autant de puissance, en trente ans à couvrir le football de jeunes". Nuñez était inconscient, K.O suite à la violence du choc.

Souffrant d'une fracture du crâne et d'une hémorragie interne, le jeune n°10 du FC Ezeiza a été rapidement transporté à l'hôpital et pris en charge, mais ne s'est jamais réveillé. Il est décédé le 15 novembre dernier, trois jours après l'incident.

Le FC Ezeiza a communiqué le drame via ses réseaux sociaux. "C'est la nouvelle la plus difficile que nous ayons jamais eu à partager en tant que club. Avec une immense douleur, nous disons adieu à un jeune homme qui avait toute la vie devant lui", lit-on. "Une perte qui laisse un vide immense".



